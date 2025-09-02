Tekirdağ’da Kimyasal Madde Zehirlenmesi

Gündem

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Kapaklı ilçesinde, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir boya fabrikasında talihsiz bir olay yaşandı. İşçilerden Ferdi H., boya kazanında bulunan bir parçayı almak üzere kazan içerisine girdi. Bir süre sonra, kimyasal madde kokusundan etkilenen Ferdi H. bilincini kaybetti.

Ancak M.D., arkadaşının baygın halde olduğunu görerek kazan içerisine girdi. Bu sırada M.D. de kimyasal madde kokusundan etkilendi. Olayın ciddiyetini fark eden diğer işçiler, durumu hemen yetkililere bildirdi. Fabrikaya polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, kazandan çıkardıkları işçileri Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne taşıdı.

SALVARYE DURUMU VE ÖNLEMLER

Ferdi H.’nin durumu ağır olduğu için kurtarılamadı. M.D. ise hastanede tedavi altına alındı. Hastanenin Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) bölümünde önlemler alındığı ve şerit çekildiği gözlemlendi.

Gündem

Selimiye Camisi’nde Restorasyon Bitmek Üzere

Edirne Valisi Yunus Sezer, Selimiye Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarının son aşamalara geldiğini açıkladı.
Gündem

Çocuklar Devlet Korumasına Alındı

İzmir'de babaannesinin şiddetine uğrayan çocuk ve kardeşi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı.

