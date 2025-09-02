Tekirdağ’da Kimyasal Madde Zehirlenmesi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Kapaklı ilçesinde, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir boya fabrikasında talihsiz bir olay yaşandı. İşçilerden Ferdi H., boya kazanında bulunan bir parçayı almak üzere kazan içerisine girdi. Bir süre sonra, kimyasal madde kokusundan etkilenen Ferdi H. bilincini kaybetti.

Ancak M.D., arkadaşının baygın halde olduğunu görerek kazan içerisine girdi. Bu sırada M.D. de kimyasal madde kokusundan etkilendi. Olayın ciddiyetini fark eden diğer işçiler, durumu hemen yetkililere bildirdi. Fabrikaya polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, kazandan çıkardıkları işçileri Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne taşıdı.

SALVARYE DURUMU VE ÖNLEMLER

Ferdi H.’nin durumu ağır olduğu için kurtarılamadı. M.D. ise hastanede tedavi altına alındı. Hastanenin Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) bölümünde önlemler alındığı ve şerit çekildiği gözlemlendi.