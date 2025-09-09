Tekirdağ’da Motosikletle Otomobil Çarpıştı

KAZA ANINI BELİRLEYEN SAAT

Tekirdağ’da meydana gelen korkutucu bir kaza saat 17.30 sıralarında Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Leyla T. yönetimindeki 34 MCB 269 plakalı otomobil, Bedri Rahmi Caddesi’ne dönmek isterken Sezen T. tarafından kullanılan 59 ANG 395 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Sezen T. ile arkasındaki üvey kız kardeşi Aybüke K. yaralandı. Olay haberinin iletilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılardan Aybüke K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine, “Ellerimi hareket ettirmek istiyorum” diyerek yardım talep etti. Yaralılar, tedavi amacıyla Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

POLİSİN İNCELEMELERİ SÜRÜYOR

Polis, otomobili kullanan Leyla T.’yi ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Kazayla ilgili detaylı incelemeler devam ediyor.