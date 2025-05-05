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Tekirdağ’da Sokak Köpeği Kadını Isırdı

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OLAYIN YERİ VE GELİŞİMİ

Cemaliye Mahallesi Hastane Çeşme Sokak üzerinde meydana gelen olayda, sokakta yürüyen Zekiye Atasoy, aniden bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpek, bacağından Atasoy’u ısırdı ve kadın acı içinde feryat ederek yardım çağrısında bulundu. Olayı duyan çevre sakinleri, hızlı bir şekilde köpeği uzaklaştırdıktan sonra 112 Acil çağrı Merkezine haber verdi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ

İhbar üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zekiye Atasoy, gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ısırılma anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili olarak polis, inceleme başlattı.

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