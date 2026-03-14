Tekirdağ’da Türkmenli Barajı’nda Su Seviyesi Yükseldi

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde, içme suyu ihtiyacını karşılayan Türkmenli Barajı, geçen yıl aşırı sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle kasım ayında kritik bir seviyeye ulaşmıştı. Barajın su seviyesi, ölü hacme kadar düşerek eksi 3 seviyelerine gerilemişti.

DOLULUK ORANI YÜKSELİYOR

Son dönemlerde etkili olan yağışlarla birlikte barajdaki doluluk oranı yüzde 11’e yükseldi. Bu artış, bölgede yaşayan vatandaşlar ve çiftçiler için umut verici bir gelişme oldu. Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, su seviyesinin yükselmesinin sevindirici olduğunu ancak mevcut miktarın henüz yeterli olmadığını belirtti. Bozkurter, “Türkmenli Göleti’mizin yüzde 1’ler seviyesinde olan suyu yüzde 11’lere çıktı. Bu bizim için sevindirici ama hem içme suyu hem evsel kullanım hem de tarım için henüz yeterli değil. İnşallah yağışlar devam eder ve doluluk oranı yüzde 25-30 seviyelerine ulaşırsa yaz aylarını daha rahat geçirebiliriz.” dedi.

İSTANBUL’DAN SU TAŞIMAK GÜNDEMDE

Bölgede muhtemel su sıkıntılarına karşı alternatif çözümler de göz önünde bulunduruluyor. Bozkurter, İstanbul’un Silivri ilçesine bağlı Gümüşyaka Mahallesi’nden Marmaraereğlisi’ne su taşınması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Bozkurter, “Büyükşehir belediyemizle görüşmelerimiz devam ediyor. Gümüşyaka’dan su taşıma ihtimali çok yüksek. Kuyular kazıldı, altyapı çalışmalarına başlanacak ancak bunlar zaman alacak.” şeklinde konuştu.

YAZLIK NÜFUS SU İHTİYACINI ARTIRIYOR

Marmaraereğlisi’nde yaz aylarında nüfusun önemli ölçüde arttığını hatırlatan Bozkurter, ilçede 35 bin civarında ikamet eden nüfusun yaz aylarında yaklaşık 350 bine ulaştığını belirtti. Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle bazı dönemlerde ilçe sakinlerine traktörlerle su taşımak zorunda kaldıklarını hatırlatan Bozkurter, bu yıl aynı durumu yaşamamak adına çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

VATANDAŞLARA TASARRUF ÇAĞRISI

Yetkililer, su kaynaklarının korunması için halkın daha dikkatli davranması gerektiğine vurgu yaptı. Bozkurter, “Vatandaşlarımızdan istirhamımız suyu bilinçli kullanmaları. Arabalarını daha az yıkasınlar, bahçelerini mümkün olduğunca az sulasınlar. Su, temel yaşam kaynağımız ve tasarruf şart.” diye konuştu.

ÇİFTÇİLER YAĞIŞLARDAN UMUTLU

Bölgede 24 yıldır ceviz yetiştiriciliği yapan Yalçın Ertaş ise son yağışların üreticileri sevindirdiğini dile getirdi. Ertaş, “Geçen yıl kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşadık. Bu yıl yağışların artması bizi umutlandırdı. İnşallah yağışlar devam eder, baraj dolar ve çiftçiler tarlalarını rahatlıkla sulayabilir.” dedi.

TRAĞYA’DA DOLULUK ORANI YÜZDE 50

Öte yandan, Trakya bölgesinde bulunan toplam 15 barajdaki doluluk oranının da son yağışlarla birlikte yaklaşık yüzde 50 seviyesine yükseldiği belirtildi. Bölge halkı ise yağışların devam etmesini ve yaz aylarında su sıkıntısı yaşanmamasını umuyor.