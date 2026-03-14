Tekirdağ’daki Türkmenli Barajı’nda Su Seviyesi Yükseldi

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde içme suyu ihtiyacını karşılayan Türkmenli Barajı, geçtiğimiz yıl aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle kasım ayında dip seviyeye ulaşmıştı. Barajın su seviyesi, ölü hacme kadar düşerek eksi 3 seviyelerine gerilemişti.

DOLULUK ORANINDA ARTIŞ

Son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte barajdaki doluluk oranı yüzde 11’e yükseldi. Bu artış, bölgede yaşayan vatandaşlar ve çiftçiler için bir umut kaynağı oldu. Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, su seviyesindeki yükselişin sevindirici olduğunu ancak bu miktarın henüz yeterli olmadığını vurguladı. Bozkurter, “Türkmenli Göleti’mizin yüzde 1’ler seviyesinde olan suyu yüzde 11’lere çıktı. Bu bizim için sevindirici ama hem içme suyu hem evsel kullanım hem de tarım için henüz yeterli değil. İnşallah yağışlar devam eder ve doluluk oranı yüzde 25-30 seviyelerine ulaşırsa yaz aylarını daha rahat geçirebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Bölgede yaşanabilecek su sıkıntısına karşı alternatif çözümler değerlendirilmeye devam ediyor. Başkan Bozkurter, İstanbul’un Silivri ilçesine bağlı Gümüşyaka Mahallesi’nden Marmaraereğlisi’ne su taşınması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. “Büyükşehir belediyemizle görüşmelerimiz devam ediyor. Gümüşyaka’dan su taşıma ihtimali çok yüksek. Kuyular kazıldı, altyapı çalışmalarına başlanacak ancak bunlar zaman alacak.” dedi.

YAZLIK NÜFUSUN ETKİSİ

Yaz aylarında Marmaraereğlisi’nde nüfusun ciddi şekilde arttığını hatırlatan Bozkurter, ilçede 35 bin civarında ikamet eden nüfusun yaz aylarında yaklaşık 350 bini bulduğunu aktardı. Geçen yıl yaşanan kuraklık dolayısıyla bazı dönemlerde vatandaşlara traktörlerle su taşımak zorunda kaldıklarını söyleyen Bozkurter, bu yıl aynı sorunun yaşanmaması adına çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

TASARRUF ÇAĞRISI

Yetkililer, su kaynaklarının korunması adına vatandaşların daha bilinçli davranmaları gerektiğini vurguladı. Bozkurter, “Vatandaşlarımızdan istirhamımız suyu bilinçli kullanmaları. Arabalarını daha az yıkasınlar, bahçelerini mümkün olduğunca az sulasınlar. Su, temel yaşam kaynağımız ve tasarruf şart.” açıklamasında bulundu.

ÇİFTÇİLER YAĞIŞLARDAN ÜMİTLİ

24 yıllık ceviz yetiştiriciliği yapan Yalçın Ertaş, son yağışların üreticileri sevindirdiğini ifade etti. Ertaş, “Geçen yıl kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşadık. Bu yıl yağışların artması bizi umutlandırdı. İnşallah yağışlar devam eder, baraj dolar ve çiftçiler tarlalarını rahatlıkla sulayabilir.” ifadelerini kullandı.

TRAKYA’DA DOLULUK ORANI YÜZDE 50’YE YÜKSELDİ

Öte yandan Trakya bölgesindeki toplam 15 barajda doluluk oranının son yağışlarla birlikte yaklaşık yüzde 50 seviyesine yükseldiği bildiriliyor. Bölge halkı, yağışların devam etmesi ve yaz aylarında su sıkıntısı yaşanmaması umudunu taşıyor.