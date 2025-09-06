Tekirdağ’la Dalgalar Arasında Kayboldu

DENİZDE KAYBOLAN KADIN İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Marmaraereğlisi’nin Yeniçiftlik Mahallesi’nde geçen gün denize giren Birgül Sönmez, bir süre sonra dalgaların arasında görünmez hale geldi. Bu durum üzerine ihbarda bulunan vatandaşlar, Yeniçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin bölgeye yönlendirilmesini sağladı.

ARAMALARDA SONUÇ ALINAMADI

Sahil Güvenlik ekipleri, bot ve dalgıçlarla deniz üzerinde, jandarma ekipleri ise kıyıda arama faaliyetlerine başladı. Ancak, dün gerçekleştirilen aramaların ardından herhangi bir sonuç elde edilemedi.

ÇALIŞMALAR GÜNDE DEVAM EDİYOR

Bugün sabah saatlerinde arama çalışmalarına AFAD, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri dahil oldu. Ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait bir helikopter, yaklaşık 50 kişilik ekibe havadan destek veriyor. Ekiplerin bölgede yürüttüğü arama faaliyetleri hala devam ediyor.