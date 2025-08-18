Ekonomi

Teklif Kabul Edilemez, Süreç Devam Ediyor

SON TEKLİFİ DÜZENLEYEN AÇIKLAMA

Bakan Işıkhan tarafından yapılan son teklif, 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay ise yüzde 7 oranında maaş artışı öneriyor. 2027 yılı için ise ilk altı ayda yüzde 4, ikinci altı ayda yine yüzde 4 oranında artış planlanıyor. Ayrıca, 15 Ağustos 2025 tarihinden itibaren memur maaşlarına 1.000 TL tutarında taban aylık artışı yapılması yönündeki önceki teklifin de devam ettiği belirtildi.

MEMUR-SEN’DEN TEPKİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, görüşme sonrası yaptığı açıklamada teklife karşı çıktığını vurguladı. Yalçın, “Bu son teklif olamaz. Verilen teklifi kabul edemeyiz. Toplu sözleşme masası devam ediyor” ifadelerine yer veriyor.

