Teknik Direktör Fatih Tekke’den Penaltı Üzerine Değerlendirme

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi ve mücadele 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

TEKNİK DİREKTÖRDEN AÇIKLAMALAR

Alanya Oba Stadyumu’nda gerçekleştirilen mücadelenin ardından teknik direktör Fatih Tekke, beIN SPORTS’a önemli değerlendirmelerde bulundu.

PENALTILAR HAKKINDA GÖRÜŞLER

Sonucun kendilerini üzdüğünü ifade eden Tekke, “Belki de ligde ilk defa tüm istediklerimizi gerçekleştirdiğimiz bir maç oldu. Ön bölgede pozisyon sıkıntımız vardı. Kalemize gelen toplara dair bir şey söyleyemem ancak tartışmaya açık bir penaltı durumu var. Bunun ardından iki fırsat bulduk fakat bunları değerlendiremedik. Genel olarak üzücü bir maç geçti. Bu karşılaşmada iyi bir performans sergiledik ancak çok erken bir penaltı ile cezalandırıldık. İstediğimiz üretkenliği yakalayamadık. Oyun anlamında gayet iyiydi fakat 2 puan kaybetmiş olduk. Dediğim gibi, bu dönem zor. Gelecek hafta da zorlu bir maç önümüzde var. Yapacak bir şey yok. Üzüntümüzü yaşıyoruz, yapacak bir şey yok.” ifadelerini kullandı.