Teknik Direktör Fatih Tekke’den Penaltı Üzerine Değerlendirme

teknik-direktor-fatih-tekke-den-penalti-uzerine-degerlendirme

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi ve mücadele 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

TEKNİK DİREKTÖRDEN AÇIKLAMALAR

Alanya Oba Stadyumu’nda gerçekleştirilen mücadelenin ardından teknik direktör Fatih Tekke, beIN SPORTS’a önemli değerlendirmelerde bulundu.

PENALTILAR HAKKINDA GÖRÜŞLER

Sonucun kendilerini üzdüğünü ifade eden Tekke, “Belki de ligde ilk defa tüm istediklerimizi gerçekleştirdiğimiz bir maç oldu. Ön bölgede pozisyon sıkıntımız vardı. Kalemize gelen toplara dair bir şey söyleyemem ancak tartışmaya açık bir penaltı durumu var. Bunun ardından iki fırsat bulduk fakat bunları değerlendiremedik. Genel olarak üzücü bir maç geçti. Bu karşılaşmada iyi bir performans sergiledik ancak çok erken bir penaltı ile cezalandırıldık. İstediğimiz üretkenliği yakalayamadık. Oyun anlamında gayet iyiydi fakat 2 puan kaybetmiş olduk. Dediğim gibi, bu dönem zor. Gelecek hafta da zorlu bir maç önümüzde var. Yapacak bir şey yok. Üzüntümüzü yaşıyoruz, yapacak bir şey yok.” ifadelerini kullandı.

Gündem

Sergen Yalçın Maç Sonrası Taraftara Destek Çağrısı Yaptı

Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, Antalyaspor karşılaşmasının ardından taraftarlarından sabırlı olmalarını istedi ve hedeflerinin onları mutlu etmek olduğunu belirtti.
Gündem

Beşiktaş Kulübü 2026 Divan Kurulu Toplantısı Gerçekleşiyor

Beşiktaş Kulübü'nün 30 Kasım 2025 itibarıyla borcu 24 milyar 362 milyon lira olarak kayıt altına alındı.
Gündem

Trabzonspor Paul Onuachu Sakatlığı İle Sarsıldı

Trabzonspor, antrenmanda sakatlanan Paul Onuachu'yu Alanyaspor maçı kadrosundan çıkardı. Oyuncunun durumu merakla takip ediliyor.
Gündem

Kocaelispor’dan Galatasaray’a Karşı Sert Tepki

Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, Kocaelispor ile Rams Park’ta karşılaşacak. Kocaelispor, maç öncesinde dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Gündem

Kamu Bankalarında Kredi Kullanımında Sınırlama Genişletildi

Kamu bankalarında, yönetim kurulu üyelerinin kredi kullanımıyla ilgili kısıtlamalar, ikinci derece akrabaları da içine alacak şekilde genişletildi.