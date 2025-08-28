TeKNoFeSt Mavi Vatan Başladı, Ziyaret Edin

TEKNOFEST MAVI VATAN BAŞLADI

Milli Teknoloji Hamlesi’nin denizlerdeki yansıması olan TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda başlamış durumda. T3 Vakfı tarafından yürütülen bu etkinlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı iş birliği ile gerçekleştiriliyor. Ziyaretçiler, etkinliği 30 ve 31 Ağustos tarihlerinde ziyaret edebilecek. Ziyaret saatleri ise 09.00-12.00, 12.00-15.00 ve 15.00-18.00 olmak üzere üç seans halinde belirlenmiş. Her ziyaretçi yalnızca bir seansa katılabiliyor. Etkinlik çerçevesinde, denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanan İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması gibi çeşitli yarışmalar düzenlenecek.

DONANMA GEMİLERİ SERGİLENİYOR

Katılımcılar, Türk donanmasının önemli gemileri olan TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis’i ziyaret edebilecek. Ayrıca sanal gerçeklik alanları, SAT ve SAS Komutanlığı’na ait özel gösteriler, “Mavi Vatan Zaman Tüneli” ve çeşitli sergilerle ziyaretçilere farklı deneyimler sunulacak.

BİLGİLERİ PAYLAŞMAK GURUR VERİCİ

Etkinlikte CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Fulya Öztürk’e önemli açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk savunma sanayisinin son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanının direktifleriyle büyük bir hız kazandığını söyledi. “Türk savunma sanayi özellikle son 20 yılda inanılmaz bir hız kazandı. Çok büyük bir başarı elde ettiler. Çalışan bütün teknik personelin hepsini tebrik ediyorum. Denizde de çok önemli gelişmelerimiz var” dedi. Güler ayrıca, “Mavi Vatan’da kullanacağımız savunma sanayi ürünleri ile ilgili olarak, tüm vatandaşlarımız gurur duyacaklar” açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE İLE BERABER OLANLAR KAZANACAK

Bakan Güler, önümüzdeki dönemde Türkiye ile birlikte olanların kazanacağını belirtti. “Türk Silahlı Kuvvetleri 7/24 görev başında. Önümüzdeki dönemde terörsüz bir Türkiye için çalışıyoruz. Kardeşliğimizi büyütmek istiyoruz” dedi. Güler, Suriye ile ilgili operatif durum hakkında “Şu anda harekât masada demiyoruz. Tüm silahlı kuvvetlerimiz görev başında” diye ekledi.