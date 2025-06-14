Tel Aviv’de Yıkım Görüntülendi

İRAN’IN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İran’ın İsrail’e yönelik dün akşam başlattığı saldırılar, bu sabah da sürüyor. İsrail devlet televizyonu KAN’ın bildirdiğine göre, Tel Aviv’in güneyine yapılan sabah saldırılarında 2 kişi yaşamını yitiriyor, 3’ü ağır olmak üzere 21 kişi yaralanıyor.

SON SALDIRILARLA ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTIYOR

Son saldırılarla birlikte, İran’ın son 24 saat içinde gerçekleştirdiği toplam 6 füze saldırısında ölü sayısı 3’e, yaralı sayısı ise 91’e yükseliyor.

FÜZE SALVOLARI 15 DAKİKADA GERÇEKLEŞİYOR

İsrail ordusu, İran’dan ülkenin kuzey, güney ve merkezine yönelik yeni füze atışlarını doğruluyor. İsrail basınında sabah saatlerinde yaklaşık 15 dakika içinde üç ayrı füze salvo atışının yapıldığı ifade ediliyor.

YIKIM GÜNÜ AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Yoğun füze saldırısına maruz kalan Tel Aviv’deki yıkım, günün aydınlanmasıyla birlikte havadan görüntülendi. Saldırıların hedefinde yerleşim bölgeleri ve bazı binalar bulunuyor. İsrail, gelen saldırılara karşılık vereceğini belirtirken, bölgedeki tansiyonun daha da yükselebileceği düşünülüyor.