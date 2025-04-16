“Televizyon Üyeliği Bahanesiyle 144 Kişi Dolandırıldı”

24 İLDE EŞ ZAMANDA DÜZENLENEN OPERASYON

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla yürütülen kapsamlı bir soruşturma çerçevesinde, Eskişehir merkezli olarak 24 ilde eş zamanlı “nitelikli dolandırıcılık” operasyonu gerçekleştirildi. Bu operasyon, sabaha karşı Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Adana, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya, Konya, Kayseri, Sivas, Balıkesir, Yozgat, Nevşehir, Kırıkkale, Giresun, Ordu, Samsun, Denizli, Hatay ve Kütahya gibi illerde başlatıldı.

TELEVİZYON ÜYELİĞİ BAHANESİYLE DOLANDIRICILIK

Polis ekiplerinin titizlikle hazırladığı operasyon çerçevesinde, kendilerini televizyon yayın platformlarının müşteri temsilcisi gibi tanıtan şüphelilerin, “üyelik yenileme”, “iptal işlemleri” veya “vergi iadesi” bahanesiyle vatandaşlara telefonla ulaştıkları belirlendi. Bu şüpheliler, insanların belirli bir ödeme yapmadıkları takdirde yasal işlemle tehdit ederek dolandırıcılık eylemlerinde bulundu. Toplamda 144 dolandırıcılığa karışan bu yapı, mağdurlarına yaklaşık 3 milyon 500 bin TL zarar verdi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Operasyonun mali boyutu da dikkat çekti. Dolandırıcılık yoluyla elde edilen toplam değeri 14 milyon TL olan taşınmazlara ve yaklaşık 100 milyon TL işlem hacmine sahip banka ile elektronik para hesaplarına bloke kondu. Şebekenin mali faaliyetleri incelemeye alındı ve suçtan elde edilen kazanca el konularak maddi yapıları çökertildi.

71 GÖZALTI, FİRARİ 3 ŞÜPHELİ

Eş zamanlı baskınlar neticesinde, 54’ü kadın toplamda 71 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sürecinde 3 kişinin firari durumda olduğu ve yakalanmaları için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Yapılan aramalarda, çok sayıda bilgisayar, dijital materyal, ruhsatsız silah, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve dolandırıcılıkla ilgili dokümanlar ele geçirildi. Soruşturmanın geniş bir şekilde devam ettiği ve yetkililerin vatandaşları benzer dolandırıcılık yöntemlerine karşı bir kez daha dikkatli olmaları konusunda uyardığı belirtildi.