Televizyonda Öğrendiği Maketlerle Sanat Yapıyor

DOĞUŞTAN İŞİTME ENGELLİ AHMET YASİN YILMAZ’IN HOBİSİ

Doğuştan işitme engelli olan Ahmet Yasin Yılmaz (29), 6 yaşındayken izlediği bir televizyon programıyla maket yapımını öğreniyor. O günden bu yana hobi olarak bu alanda çalışmalarını sürdüren Yılmaz, görev yaptığı Erzurum Atatürk Üniversitesi Hurufat Müzesi’nde baskı makinelerinin maketini hazırladı. Ağrı’nın Patnos ilçesinde doğup büyüyen Sinem ve Abdulhadi Yılmaz çiftinin en küçük çocuğu olan Ahmet Yasin, işitme engeli ile dünyaya geldi. 6 yaşına geldiğinde televizyonda gördüğü maket yapımını deneyerek, evdeki malzemelerle maketler yapmaya başladı.

VAN DEPREMİ’NDE YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Yılmaz, 10 yaşında geçirdiği bir operasyonla birlikte takılan cihaz sayesinde çevresindeki sesleri duymaya başladı ve bu süreçte konuşma kurslarına katıldı. Anne ve babasının iş gereği Ağrı’dan Van’a göç eden Yılmaz, 23 Ekim 2011’de gerçekleşen 7.2 büyüklüğündeki depreme tanıklık etti. Bu depremde, 604 kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte, orta hasar gören evlerinden sağ kurtulan Yılmaz, üzüntüyle yaptığı tüm maketlerin enkaza gömüldüğünü deneyimledi. Deprem sonrası ablasının eğitimi dolayısıyla ailesiyle Erzurum’a yerleşen Yılmaz, burada maket yapımına devam etti.

EĞİTİMİ VE MÜZEDEN TALEPLER

Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü’nde öğrenim gören Ahmet Yasin Yılmaz, eğitim aldığı süre boyunca gelen talepler üzerine özel maketler üretmeye başladı. Atatürk Üniversitesi Hurufat Müzesi’nde görev yaparken 60-70 yıllık baskı, kağıt kesme makinesi ve monotype klavye gibi aletlerin maketlerini hazırladı. Yılmaz’ın kullandığı malzemeler arasında kağıt, karton, makas ve yapıştırıcı yer alıyor. Yılmaz’ın yaptığı bu maketler müzede özel bir bölümde sergileniyor.

HOBİ OLARAK SÜRDÜRECEK

Maket yapımına 6 yaşındayken televizyondan öğrendiğini belirten Yılmaz, “Programı izledikten sonra evdeki aletlerle ev ve araba maketleri yapmaya başladım. 10 yaşımda takılan cihaz sayesinde çevremdeki sesleri duymaya başladım. El becerim geliştikçe yeni maketler üretmeye devam ettim. Van’a göç ettiğimizde yaşanan depremde yaptığım maketler evimizin enkazında kalmıştı. Bu duruma çok üzüldüm. Ablamın eğitimi dolayısıyla taşındığımız Erzurum’da maket yapımına devam ettim. Artık benden istenen maketleri yapıyorum. Hurufat Müzesi’ndeki makinelerin maketini tamamladım” diye konuştu. Ahmet Yasin Yılmaz, maket yapımını bir hobi olarak sürdürmeyi planlıyor.