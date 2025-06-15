Tem Otoyolu’nda Araç Köprüden Düştü

KAZA DETAYLARI

Kaza, TEM Otoyolu’nun İstanbul yönünde bulunan Gerede ilçesindeki Ulusu Köprüsü üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, C.K. yönetimindeki otomobil, sol şeritte seyrederken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüje çarpan araç, köprüden aşağı düştü.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kazada sürücü C.K. ve yolcu olarak olan Z.K. isimli kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızlıca ulaştı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulanslarla Gerede Devlet Hastanesi’ne sevk edildiler. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.