Tem Otoyolu’nda Geri Dönüşüm Kamyonu Devrildi

KAMYON DEVRİLDİ VE TRAFİK AKIŞI DURDU

Edinilen bilgilere göre, geri dönüşüm malzemeleri taşıyan bir kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle devriliyor. Kaza sonucunda kamyonun kasasındaki malzemeler yola saçılıyor ve bu durum trafik akışının tamamen durmasına sebep oluyor. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, güvenlik önlemleri alarak çalışmalara başlıyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yolun tek şerit olarak kontrollü bir şekilde açılmasının ardından trafik akışı sağlanıyor. Devrilen kamyon, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılıyor. Yola saçılan malzemelerin temizlik çalışmaları hala devam ediyor. Kapanan otoyol, dron ile havadan görüntüleniyor.