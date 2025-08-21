tem-otoyolu-nda-kamyon-devri-oldu

GÖREVDEKİ KAMYONUN DEVİLME OLAYI

Elde edilen bilgilere göre, geri dönüşüm malzemeleri taşıyan bir kamyon, belirlenemeyen bir nedenle devrilmiş durumda. Bu kazanın ardından, kamyonun kasasındaki malzemeler yola dağılmış ve bu durum trafik akışını tamamen durdurmuş.

OLAY YERİNDEKİ ÇALIŞMALAR

Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini alarak çalışmalara başlamış. Yolun tek şerit olarak kontrollü bir şekilde açılmasının ardından trafik akışı kontrollü bir biçimde sağlanmaya başlanmış. Devrilen kamyon, vinç yardımıyla olduğu yerden kaldırılırken, yola dökülen malzemelerin temizliği ise hâlâ devam ediyor.

KAPANAN OTOYOLUN HAVADAN GÖRÜNTÜLENMESİ

Kazanın ardından kapanan otoyol, dron aracılığıyla havadan görüntülenmiş. Bu gelişmeler, olayın ciddiyetini ve ekiplerin hızlı müdahalesini göstermesi açısından önemli bir detay oluşturuyor.