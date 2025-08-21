tem-otoyolu-nda-kamyon-devrildi

GÖRÜNTÜLERLE DEĞİŞEN TRAFİK DURUMU

Edinilen bilgiler doğrultusunda, geri dönüşüm malzemeleri taşıyan bir kamyon, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı devriliyor. Kazanın gerçekleşmesiyle birlikte kamyon kasasındaki malzemeler yola saçılıyor ve bu durum trafik akışını tamamen durduruyor. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, güvenlik önlemleri alarak gerekli çalışmalara başlıyor.

YOLUN KONTROLLÜ AÇILMASI VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Yolun tek şerit olarak kontrollü bir şekilde açılmasının ardından, trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Devrilen kamyon, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, yola saçılan malzemelerin temizlik çalışmaları sürüyor. Ayrıca, kapanan otoyol dron ile havadan görüntüleniyor.