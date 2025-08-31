Temettü Dağıtımı Açıklandı, 1 Eylül

Yatırımcılara hisse başına 3,4420289 TL brüt, 2,9257245 TL net temettü dağıtılacağı bildirildi.

TEMETTÜ İÇİN SON TARİH 1 EYLÜL

Temettü ödemesi almak isteyen yatırımcıların, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü seans kapanışına kadar THYAO hisselerine sahip olmaları gerekiyor. Bu tarihten sonra alınan hisseler, temettü hakkı tanımayacak. T+2 takas kuralına göre, 2 Eylül’de hak kazanılan temettü ödemeleri 4 Eylül 2025 Perşembe günü yatırımcı hesaplarına geçecek.

TEMETTÜ VERİMİ YÜZDE 1,85

Şirketin duyurduğu verilere göre, ikinci taksit temettü verimi yaklaşık %1,85 olarak hesaplandı. Ancak kesin oran, 1 Eylül 2025 tarihindeki hisse kapanış fiyatına bağlı olarak belirlenecek.