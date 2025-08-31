Temettü Miktarı Belirlendi, 1 Eylül

YATIRIMCILARA TEMETTÜ MİKTARI AÇIKLANDI

Yatırımcılara hisse başına brüt 3,4420289 TL ve net 2,9257245 TL temettü dağıtılacağı belirtildi. Temettüye erişmek isteyen yatırımcıların, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü seans kapanışına kadar THYAO hisselerini portföylerinde bulundurmaları gerekiyor. Bu tarihten sonra alınacak hisseler, temettü hakkı elde edemiyor.

TEMETTÜ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

T+2 takas kuralı gereği, 2 Eylül tarihinde hak kazanılan temettü ödemeleri 4 Eylül 2025 Perşembe günü yatırımcı hesaplarına aktarılıyor. Bu süreç, yatırımcıların temettü ödemelerinden faydalanmaları için önemli bir tarihe işaret ediyor.

TEMETTÜ VERİMİ NE KADAR?

Şirketin açıklamalarına göre, ikinci taksit temettü verimi yaklaşık %1,85 seviyesinde belirleniyor. Ancak kesin oran, 1 Eylül 2025 tarihindeki hisse kapanış fiyatına bağlı olarak netlik kazanıyor. Bu bağlamda yatırımcıların dikkatli bir şekilde planlama yapmaları önem taşıyor.