Temmuz 2025’te işsizlik düştü

İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz 2025 dönemine ait işsizlik verilerini duyurdu. Temmuz ayında 15 yaş ve üzerindeki kişilerin işsiz sayısı, bir önceki aya göre 164 bin kişi azalarak 2 milyon 828 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puan düşerek yüzde 8,0 seviyesine indi. Geniş tanımlı işsizlik ise önceki aya nazaran 3,1 puan azalarak yüzde 29,6 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK, aynı zamanda Temmuz 2025 dönemine yönelik İşgücü İstatistiklerini de açıkladı.

İSTİHDAM VE İŞ GÜCÜ DURUMU

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerin işsiz sayısındaki düşüş devam ediyor. Temmuz 2025 itibarıyla işsiz sayısı 164 bin kişi azalarak 2 milyon 828 bin kişiye düştü. İstihdam oranı ise değişmeden yüzde 49,1 seviyesinde kaldı; bu oran erkeklerde yüzde 66,1, kadınlarda ise yüzde 32,4 olarak belirlendi. Ancak işgücü, 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 146 bin kişi azalış göstererek 35 milyon 410 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı ise 0,3 puan düşerek yüzde 53,3 düzeyine ulaştı.

GENÇ İŞSİZLİK ORANI

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 15,0 oldu. Bu yaş grubundaki işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,3, kadınlarda ise yüzde 21,7 olarak tahmin ediliyor. Ayrıca, referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Temmuz 2025 döneminde bir önceki ay ile karşılaştırıldığında 1,2 saat artarak 42,6 saat olarak gerçekleşti.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİKTE AZALMA

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 3,1 puan düşerek yüzde 29,6 seviyesine geriledi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,1; işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 19,9 olarak tahmin edildi.