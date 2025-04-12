Temmuzda Emekliler Yüz Güldürecek

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYELERİ

Emekliler, Haziran ayının başında ikinci bayram ikramiyelerini alacak. Ardından, Temmuz ayında yılın ikinci maaş zammı hesaplara yansıyacak. Ocak ayında yüzde 15.75 zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu oranla birlikte en düşük emekli maaşını 12.500 TL’den 14.469 TL’ye çıkarmıştı. Zam oranını belirleyecek olan ilk 6 aylık enflasyon verilerinin üçü açıklanmış durumda. Ocak-Mart dönemine ait enflasyon toplamda %10.06 olarak gerçekleşti. Geriye Nisan, Mayıs ve Haziran ayı verileri kaldı.

ENFLASYON VERİLERİ VE ZAM ORANI

Merkez Bankası’nın Nisan ayı anketine göre: Nisan enflasyonu %3.07, Mayıs enflasyonu %2.20 ve Haziran enflasyonu %1.70 olarak tahmin ediliyor. Bu tahminlerin gerçekleşmesi durumunda, 6 aylık TÜFE yüzde 17.91 olacak ve bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş zammı olarak uygulanacak.

MAAŞ DÜZENLEMELERİ VE İYİLEŞTİRMELER

Temmuz ayında yalnızca zamlı maaşlar değil, aynı zamanda ek iyileştirme ve taban maaş düzenlemeleri de gündeme gelecek. Mevcut durumda 14.469 TL olan en düşük emekli aylığının yeniden artırılması bekleniyor. Ayrıca, refah payı gibi ilave düzenlemelerin de masada olduğu ifade ediliyor. Bu tür iyileştirmeler, yasal düzenleme ile yürürlüğe girecek.