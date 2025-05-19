Temmuzda Zam Oranı Belirlenecek

TÜİK’İN AÇIKLAYACAĞI ENFLASYON VERİSİ MAAŞ ZAMINI BELİRLEYECEK

Temmuz ayında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verisi, memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranını net bir şekilde belirliyor. Nisan ayı itibarıyla ilk dört aylık enflasyon verisi kamuoyuna sunuldu ve mayıs ile haziran aylarına dair beklentiler de bu aşamada şekillenmeye başladı.

Yayımlanan verilere göre, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağkur emeklileri şimdiden yüzde 13,36 oranında bir zam farkı kazandı. Memur ve memur emeklileri için ise oluşan zam farkı yüzde 12,29 seviyesinde kalıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın mayıs ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi, enflasyon beklentilerindeki artışı gözler önüne seriyor. Bu ankette yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,98’den yüzde 30,35’e yükselmiş durumda.

MAYIS VE HAZİRAN AYLARI İÇİN ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Ankete dayanan verilere göre, mayıs ayı için enflasyon beklentisi yüzde 2,36 olarak belirleniyor. Haziran ayı enflasyon beklentisi ise yüzde 1,7 seviyesinde öngörülüyor. Bu veriler, maaş artışlarının ne şekilde olacağını etkileyebilecek önemli unsurlar arasında yer alıyor.