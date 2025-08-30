Temyiz Mahkemesi, Trump’a Vergi Şoku!

ABD TEMYİZ MAHKEMESİ’NİN KARARI

ABD Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump tarafından birçok ülkeye uygulanan farklı gümrük vergilerinin büyük çoğunluğunun yasaya aykırı olduğuna karar verdi. Mahkeme, Yüksek Mahkeme’ye itiraz sürecinin başlaması için bu gümrük vergilerinin 14 Ekim’e kadar geçerli olabileceğine hükmetti.

Yönetimden Açıklama Bekleniyor

Karara dair ABD yönetimi henüz bir açıklama yapmadı. Gümrük vergilerine ilişkin bu hukuki mücadele, ticaret politikaları ve uluslararası ilişkiler açısından önemli etkiler yaratabiliyor.