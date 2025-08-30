Dünya

Temyiz Mahkemesi, Trump’a Vergi Şoku!

temyiz-mahkemesi-trump-a-vergi-soku

ABD TEMYİZ MAHKEMESİ’NİN KARARI

ABD Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump tarafından birçok ülkeye uygulanan farklı gümrük vergilerinin büyük çoğunluğunun yasaya aykırı olduğuna karar verdi. Mahkeme, Yüksek Mahkeme’ye itiraz sürecinin başlaması için bu gümrük vergilerinin 14 Ekim’e kadar geçerli olabileceğine hükmetti.

Yönetimden Açıklama Bekleniyor

Karara dair ABD yönetimi henüz bir açıklama yapmadı. Gümrük vergilerine ilişkin bu hukuki mücadele, ticaret politikaları ve uluslararası ilişkiler açısından önemli etkiler yaratabiliyor.

ÖNEMLİ

Dünya

Gazze’deki İsrail Saldırısında 66 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği hava saldırılarında, yardım bekleyenler de dahil olmak üzere en az 66 Filistinli hayatını kaybetti.
Spor

Beşiktaş, Moatasem Al-Musrati’yi Hellas Verona’ya kiraladı

Beşiktaş, Libyalı futbolcu Moatasem Al-Musrati'yi Hellas Verona'ya kiraladığını, transferde satın alma opsiyonu bulunduğunu açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.