Terör Belasından Ülkemizi Kurtaracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen “Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye” programında önemli mesajlar verdi. Anneler Günü dolayısıyla konuşma yapan Erdoğan, terörsüz bir Türkiye için mücadele kararlılığını ifade etti. Ayrıca, kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans gösterdiklerini ve aile yapısını güçlendirme hedeflerini yineledi. Erdoğan, “Her an müjdeleri alabilirsiniz” diyerek, Türkiye Yüzyılı’nın inşasında demokrasi, kalkınma, huzur ve adaletin temel alındığını vurgulayarak, bu sürece herkesin katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

ANNELER GÜNÜ MESAJI: CENNET ANNELERİN AYAKLARI ALTINDA

Konuşmasında tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayan Erdoğan, “Haklarını ne yaparsak yapalım ödeyemeyeceğimiz annelerimize hayırlı, mutlu, bereketli ömürler diliyorum” ifadesini kullandı. Kendi annesini anarak, “Anneciğim, ‘Cennetin kokusunu almak istiyorum’ derdim, o gülerdi” sözleriyle duygusal bir anısını paylaştı. Özellikle şehit ve gazi annelerini selamlayan Erdoğan, Filistin’deki soykırımda hayatını kaybeden Gazzeli anneleri rahmetle andı ve “Bizim inancımızda anneler kutsal bir yerdedir. Cennet annelerin ayaklarının altındadır” dedi.

YARDIMLAR VE ŞİDDETLE MÜCADELE

Erdoğan ayrıca, “Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı’nın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diyerek, sosyal yardımların kadınlara yönelik olduğu bilgisini verdi. Kadına şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesine bağlı kalacaklarını belirten Erdoğan, 6284 sayılı kanunun uygulanmasının öncelikleri arasında olduğunu söyledi. Aile yılı olarak ilan edilen 2025’te doğum ve evlilik yardımlarına hız verdiklerini belirtti. İlk çocuğa yönelik 5 bin lira doğum yardımı yapılacağını ve evliliği zorlaştıran uygulamalarla mücadele edeceklerini dile getirdi.

TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFİ

Erdoğan, terörsüz bir Türkiye yolunda kararlı olduklarını belirtirken, istihbarat ve güvenlik birimlerinin görevlerini titizlikle yerine getirdiğini vurguladı. Devlet ciddiyetine yakışır bir şekilde çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Erdoğan, “Ayrıştırmaya çalışanlara cevabımızı saflarımızı sıklaştırarak vereceğiz” dedi. Türkiye Yüzyılı’nı inşa etme hedefinin temelinde demokrasinin, kalkınmanın, huzurun ve adaletin bulunduğunu belirten Erdoğan, “Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız” diye konuştu.