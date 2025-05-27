Terör Örgütü Silahları Ne Zaman Bırakacak?

AK PARTİ’NİN TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, parti genel merkezinde gazetecilerle bir araya geldi. Ala, Terörsüz Türkiye sürecine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. “Mekanizma kuruldu. İlgili ülke ile görüşerek netice alacağız. Kısa zamanda, yaz aylarında bunun olmasını öngörüyoruz.” şeklindeki ifadesiyle terör örgütünün silah bırakma sürecine vurgu yaptı. Efkan Ala, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda planlandığı gibi ilerleme kaydedildiğini belirtti ve “Provokasyonlara imkan vermemek için de tedbirler alınıyor.” dedi.

BAHÇELİ’NİN MİLLİ BİRLİK KOMİSYONU ÖNERİSİ

Efkan Ala, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Milli Birlik Komisyonu önerisi hakkında da bilgi verdi. Ala, “MİT’ten raporlar gelecek. Onlar, çalışmalarını yürütüyorlar. Bu çalışmaların bir aşamasında da, Meclis’in, ondan sonra başka kurumların devreye girmesi ihtiyacı ortaya çıkacaktır.” diyerek, sürecin aşamalar halinde ilerleyeceğini ifade etti. “Şu anda mekanizmalar çalışacak, silahlar teslim edilmeye başlanacak. Ondan sonra, Meclis komisyonu devreye girecektir.” şeklinde ekledi.

YENİ ANAYASA ÇAĞRISI

Toplantının bir diğer gündem maddesi yeni anayasa süreci oldu. Efkan Ala, muhalefeti aynı masa etrafında toplanmaya davet etti. “Bizim anlayışımıza göre; tek başımıza anayasayı değiştirecek çoğunluğumuz olsa bile, herhangi bir, bunun, tek başına bir partinin bunu yapmasının doğru olmadığını, bunu, biz, başka partilerin siyasal katkısını sağlamak, onların tabanlarının rızasını almak demektir.” diyerek, birlikte çalışma gerekliliğine dikkat çekti.