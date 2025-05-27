Terör Örgütü Silahları Ne Zaman Bırakacak?

EFKAN ALA, GAZETECİLERLE BULUŞUYOR

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Merkezi’nde gazetecilerle bir araya geldi ve Terörsüz Türkiye sürecine dair bazı açıklamalar yaptı. Ala, terör örgütünün silah bırakma durumu üzerine “Mekanizma kuruldu. İlgili ülke ile görüşerek netice alacağız. Kısa zamanda, yaz aylarında bunun olmasını öngörüyoruz.” dedi. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda belirli bir program çerçevesinde ilerleme kaydedildiğini dile getiren Ala, provokasyonlara karşı tedbirlerin alındığını belirtti. “Güven artırıcı önlemler önemli” diyen Ala, bir sonraki aşamanın zamanında gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

BAHÇELİ’NİN TAVSİYESİNE DEĞİNİYOR

Efkan Ala, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Milli Birlik Komisyonu önerisi ile ilgili düşüncelerini de paylaştı. Ala, “MİT’ten raporlar gelecek. Onlar, çalışmalarını yürütüyorlar. Bu çalışmaların bir aşamasında da, Meclis’in, ondan sonra başka kurumların devreye girmesi ihtiyacı ortaya çıkacaktır.” şeklinde konuştu. İlk adım olarak mekanizmaların çalışacağını belirten Ala, “Silahlar teslim edilmeye başlanacak. Ondan sonra, Meclis komisyonu devreye girecektir.” ifadelerini kullandı.

YENİ ANAYASA SÜRECİNE ÇAĞRI

Toplantının gündeminde yeni anayasa süreci de yer aldı. Efkan Ala, muhalefete yönelik çağrısını dile getirerek “Aynı masa etrafında toplanılmalı.” dedi. Bu konuyla ilgili olarak, “Bizim anlayışımıza göre; tek başımıza anayasayı değiştirecek çoğunluğumuz olsa bile, başka partilerin siyasal katkısını sağlamak, onların tabanlarının rızasını almak doğru olacaktır.” şeklinde konuştu.