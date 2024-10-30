“Terör Soruşturması Başlatılan Esenyurt Belediye Başkanı”

GÖZALTINA ALMA VE SORUŞTURMA SÜRECİ

“PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan dolayı başlatılan soruşturma kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı. Temmuz 2023’te Diyarbakır Cezaevi’nde tutuklu bulunan bir PKK’lı hükümlüden elde edilen örgütsel belgelerde Özer’in isminin geçmesi üzerine bu soruşturmanın başlatıldığı aktarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen bu soruşturma halen devam ediyor.

SORUŞTURMA DETAYLARI VE DOSYA GÖNDERİMİ

Özer hakkında, Diyarbakır Cezaevi’ndeki PKK’lı hükümlüden ele geçirilen belgelerde adı geçince Temmuz 2023’te Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi. Başsavcılık, yetkisizlik nedeniyle Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği soruşturma dosyasını, Özer’in İstanbul’daki ikamet adresi nedeniyle Temmuz ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına da yönlendirdi.

İLETİŞİM TESPİTLERİ VE RAPORLAR

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen araştırma çerçevesinde, şüpheliye ait geriye dönük 10 yıl boyunca iletişim tespit edildi ve HTS raporları dosyaya eklendi. Emniyetin hazırladığı tüm raporlar da 28 Ekim tarihinde dosyaya ulaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yapılan soruşturma sonucunda, gözaltına alınan Özer’in iletişim dinlenmesi süreciyle elde edilen konuşma dökümleri, fiziksel takip tutanakları ve banka hesap hareketleri incelendi.

ÖZER’İN ORGANİK BAĞLARI VE GÖRÜŞMELERİ

Şüpheli Özer’in, PKK/KCK terör örgütüyle yoğun ve sürekli bir organik bağ kurarak üzerindeki suçlamaları işlediği tespit edildi. Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, arama kararı çıkardı. Bu sabah gözaltına alınan Özer’in evi, iş yeri ve aracı da arandı. Soruşturma dahilinde, terör örgütü mensuplarından elde edilen belgeler, örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesindeki yönetici kadrosuna ulaştırıldığını ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı adasında yapılan görüşmede Özer’in sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesine dair belgelerin bulunduğu bilgisi yer aldı. Özer’in, yaklaşık 10 yıl içerisinde PKK/KCK silahlı terör örgütüyle ilişkisi olan 694 farklı kişi ile iletişim kurduğu ve terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden kırmızı bültenle aranan Remzi Kartal ile 14 kez görüştüğü belirlendi.

Bu bilgilere dayanarak, Özer’in terör örgütü ile sürekli ve yoğun bir şekilde bağlantı kurarak, üzerine atılı suçu işlediğine dair ciddi bir suç şüphesine ulaşıldığı bildirildi.