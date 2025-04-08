Terörist Mağarası Kullanılamaz Hale Getirildi

TERÖRİST GÜÇLERİNE DARBE

Kahraman Mehmetçik, terörü kökünden yok etmeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, gerçekleştirdiği etkili operasyonlarla teröristlere yaşam alanı bırakmıyor ve bu başarılarına bir yenisini daha ekledi. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım gerçekleştirdi.

MAĞARA KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

Durdumadan ve yorulmadan mücadele eden kahraman Mehmetçikler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Bu mağara, etkisiz hale getirildi. Ele geçirilen malzemeler arasında silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri de yer alıyor. Ele geçirilen mühimmat ve silahların listesi ise şöyle:

– 7 adet AK-47 piyade tüfeği ve 34 adet şarjörü,

– 1 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek,

– 1 adet M16 piyade tüfeği,

– 1 adet RPG-7 roketatar,

– 600 adet 7.62 mm piyade tüfeği mühimmatı,

– 400 adet 14.5 mm Doçka makineli tüfek mühimmatı,

– 13 adet 120 mm havan mühimmatı,

– 7 adet RPG-7 mühimmatı,

– 2 adet Konkurs mühimmatı,

– 2 adet termal silah dürbünü,

– 2 adet gece görüş dürbünü,

– 1 adet keskin nişancı dürbünü,

– 2 adet lazer işaretleyici,

– 4 adet telefon,

– 1 adet Dragunov namlusu,

– 1 adet Zagros keskin nişancı namlusu,

– 1 adet Konkurs tetik tertibatı,

– 26 adet silah üstü monte hamili,

– 1 adet rüzgâr ölçme cihazı.

Bu operasyonlar, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor.