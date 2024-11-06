Teröristler Etkisiz Hale Getirildi!

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NİN BAŞARILI OPERASYONLARI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Teröristleri hem havadan hem de karadan vurmaya devam ediyoruz.” açıklamasında bulunarak son operasyonlar sonucunda dört teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

PENÇE-KİLİT OPERASYONU BÖLGESİ’NDEN AÇIKLAMA

MSB’nin açıklamasında, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi hava harekâtı ile, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi ise ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi.” bilgisi yer aldı.