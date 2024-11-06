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Teröristler Etkisiz Hale Getirildi!

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TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NİN BAŞARILI OPERASYONLARI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Teröristleri hem havadan hem de karadan vurmaya devam ediyoruz.” açıklamasında bulunarak son operasyonlar sonucunda dört teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

PENÇE-KİLİT OPERASYONU BÖLGESİ’NDEN AÇIKLAMA

MSB’nin açıklamasında, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi hava harekâtı ile, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi ise ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi.” bilgisi yer aldı.

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