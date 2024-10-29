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Teröristlerin İki Üst Düzey Üyesi Etkisiz Hale Getirildi

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ÇALIŞMALAR VE İŞBİRLİĞİ

Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı’nın koordineli bir çalışma gerçekleştirdiği belirtiliyor. Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığı’nın J-SİHA desteği ve Jandarma ATAK Taaruz Helikopterleri gözetiminde zırhlı araçlarla bölgeye sevk edildiği ifade ediliyor.

TERÖRİSTLERİN ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİ

Gerçekleştirilen temas aramasında etkisiz hale getirilen teröristlerin, “Sözde Botan Eyaletinde faaliyet gösterdikleri” ve halktan tehdit ve şantaj yoluyla erzak ile malzeme temin ettikleri bilgisi vurgulanıyor. Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Timleri ve Güvenlik Korucularının bu operasyonu aktif şekilde icra ettiği belirtiliyor.

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