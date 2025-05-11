Terörsüz Türkiye için kararlıyız

ANNELER GÜNÜ MESAJI VE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Mayıs 2025’te İstanbul’da düzenlenen “Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye” programında dikkat çekici açıklamalar yaptı. Anneler Günü’nü kutlayan Erdoğan, terörsüz bir Türkiye hedefine kararlılıkla çalıştıklarını, kadına şiddete sıfır tolerans gösterdiklerini ve aile yapısını güçlendirme hedeflerini dile getirdi. Erdoğan, “Her an müjdeleri alabilirsiniz” diyerek beklentileri yükseltti ve “Temelinde demokrasinin, kalkınmanın, huzurun ve adaletin olduğu Türkiye Yüzyılı’nı hep beraber inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.

ANNELERE DUYULAN SAYGI VE TARİHİ MESAJLAR

Erdoğan, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayarak, “Haklarını ne yaparsak yapalım ödeyemeyeceğimiz annelerimize hayırlı, mutlu, bereketli ömürler diliyorum” dedi. Kendi annesini anarak, “Anneciğim, ‘Cennetin kokusunu almak istiyorum’ derdim, o gülerdi” sözleriyle duygusal bir ifade kullandı. Şehit ve gazi annelerini de selamlayan Erdoğan, özellikle Filistin’de yaşamını yitiren Gazzeli anneleri rahmetle andı. “Bizim inancımızda anneler kutsal bir yerdedir. Cennet annelerin ayaklarının altındadır” biçiminde vurguladı.

ŞEHİT VE GAZİ ANNELERİNE ÖZEL VURGULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda, “Anneler Günü dolayısıyla emeği geçen AK Parti Kadın Kollarına teşekkür ediyorum. Şanlı hilalin dalgalanması için canlarını feda eden şehitlerimizin muhterem annelerinin Anneler Günü’nü ayrıca kutluyor, her birinin ellerinden öpüyorum” şeklinde konuştu. Ayrıca, toplumu şekillendiren, vatanına bağlı anne-babaların önemine dikkat çekerek, “Rabbim cümlesinden razı olsun diyorum” ifadesini kullandı. Aynı şekilde Filistin’deki soykırımı anarken, “Göz yaşı dökmeden, gönlü mahzun kalan, binlerce öksüz bırakan Gazzeli anneleri rahmetle anıyorum” dedi.

AİLE KURUCU TEMEL VE KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE

Erdoğan, ailenin toplumun temeli olduğunu belirterek, “Ailenin de temeli annedir. Çalışma koşullarını iyileştirme konularında annelerimizin hep yanında olduk” diye vurguladı. Kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesini benimseyerek, “6284 sayılı kanunun tavizsiz uygulanması önceliğimiz olmayı sürdürüyor” dedi. Kadına şiddete karşı en ağır cezaların verilmesi adına gerekli adımları atacaklarını ifade etti.

TERÖR BELASINDAN KURTULMA HEDEFİ

Cumhurbaşkanı, terörsüz bir Türkiye hedefinin büyük bir titizlikle yürütüldüğünü dile getirerek, “Terör belasından ülkemizi kurtarmaya kararlıyız. İstihbarat ve güvenlik birimlerimiz üzerlerine düşen görevleri titizlikle yerine getiriyor” ifadesini kullandı. “Ayrıştırmaya çalışanlara cevabımızı saflarımızı sıklaştırarak vereceğiz” dedi.

TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFİ VE MÜJDELER

Erdoğan, “Temelinde demokrasinin, kalkınmanın, huzurun ve adaletin olduğu Türkiye Yüzyılı’nı hep beraber inşa edeceğiz. Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız” diyerek, ülke yönetimine dair umut verici bir tablo çizdi.