Terörsüz Türkiye Yolda: PKK Feshetmeyi Bekliyor

TERÖR BELASI SON BULUYOR

Türkiye’nin uzun bir süre boyunca mücadele ettiği terör sorunu, önemli gelişmeler yaşıyor. Ülkemizin yaklaşık 50 yıldır karşılaştığı bu mesele, PKK’nın kendini feshetme ve silah bırakma çağrısı ile yeni bir evreye ulaşmış durumda. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan “Terörsüz Türkiye” süreç, İmralı’dan gelen mesajlarla destekleniyor. Bu çerçevede, PKK’nın kongresini topladığı açıklandı.

TARİHİ KARARLAR ALINDI

Kongrenin yapıldığı yer ve Öcalan’ın mesajının iletimi hakkında net bilgiler henüz verilmedi. Ancak yapılan açıklamalarda, “Öcalan’ın çağrısı temelinde tarihi önemde kararlar alındığı” ifade edildi. Bu kararların ardından, örgütün silah bıraktığı ve feshedildiğinin açıklanması bekleniyor.

SÜRECİN YOL HARİTASI

PKK’nın kendini feshetmesi ile sürecin nasıl ilerleyeceği merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’den gelen açıklamalara göre, süreç adım adım ilerleyecek. Olumlu adımların karşılıklı olarak gelebileceği belirtilmişken, Ankara, PKK’nın tamamen feshini bekliyor.

SİLAHLARIN TESLİMİ

Bu aşamadan sonra silahların teslim edilmesi gündeme gelecek. Silahların teslim sürecinin nasıl işleyeceği konusunda net planlar yapılıyor.

YASAL DÜZENLEMELER İLK SIRA DA

İkinci aşama olarak yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi öngörülüyor. Terör örgütü içerisinde yer alan ancak Türkiye içinde eyleme karışmamış unsurlara yönelik düzenlemelerin yapılması bekleniyor. Ayrıca, üst düzey PKK’lılar için üçüncü bir ülke formülü üzerinde de çalışıldığı ifade ediliyor.

SUÇU AZALTACAK DÜZENLEMELER GÜNDEME GELECEK

İnfaz düzenlemeleri ve Abdullah Öcalan’ın İmralı koşullarının iyileştirilmesi için adımların atılması da gündemde. DEM Parti, bu süreçte dikkate değer alanların gün ışığına çıkacağını düşünüyor.

ERDOĞAN’DAN MÜJDE MÜJDESİ

Dün İstanbul’da açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her an müjdeleri alabilirsiniz” şeklinde konuştu. Türkiye’nin bu kararlı tutumu sayesinde, terör belasından kurtulma konusunda sürekli olarak ilerlediklerini vurguladı. “Aziz milletimizin desteği ile Terörsüz Türkiye’ye varacağımıza inanıyorum,” dedi.

BAHÇELİ VE TÜRK’ÜN GÖRÜŞMESİ

Gelişmeler üzerine, MHP Genel Başkanı Bahçeli, DEM Partili Ahmet Türk ile telefonla görüştü. Türk, yapılan görüşmeye ilişkin, “Bu sürecin hayırlı olmasını diledi ve bizi kutladı. Ben de kendisini kutluyorum.” dedi. Türk, Bahçeli’nin bu süreçteki rolüne dikkat çekerek, “Aldığı risk onurlu bir barışın ortaya çıkmasına önemli katkılar sağladı,” ifadesini kullandı.

CELAL ADAN’DAN DESTEK

MHP’li Meclis Başkanvekili Celal Adan, sürece dair sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Devlet Bahçeli’nin bilgece idaresi sayesinde en derin yaramız sarılmıştır. Bin yıllık kardeşliğimiz daim olsun,” şeklinde duygu ve düşüncelerini paylaştı.