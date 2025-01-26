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Tersine Kayırmacılık! Artık Kızımın Annesiyim Havalıyım

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SON YILLARDAKİ TARTIŞMALAR

Bu durum, son yıllarda yoğun bir tartışma ortamı yarattı. Hollywood’un tanınmış isimlerinin, sektörde kendini kanıtlamış süper modellerin ve iş dünyasının ünlü figürlerinin kariyerlerine hızlı bir şekilde başlayabilmesi eleştiriliyor. Eleştirilerin nedeni yalnızca bu kişilerin sektöre kolay girmesi değil.

ELEŞTİRİLERİN SEBEPLERİ

Kolayca elde edilen roller ve anında imzalanan reklam anlaşmaları derken, bu hızla başlayan kariyerler de çabuk bir şekilde yükseliyor. Andie MacDowell ve kızları, Hollywood’da sıkça karşılaşılan ünlü anne-kız örneklerinden yalnızca bir tanesi.

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