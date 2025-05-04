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Teşkilat Dizisinde Ayrılık Gerçekleşti

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TEŞKİLAT DİZİSİNDE ŞOKE EDEN GELİŞMELER

TRT 1 ekranlarının en uzun süreli dizilerinden biri olan Teşkilat, yeni bölüm sonrası dikkat çekici olaylarla gündeme geliyor. Aybüke Pusat’ın projeden ayrılmasıyla birlikte dizinin yapımcıları, bu rekortmen yapımın yeni başrol oyuncusunu merak eden izleyicilerin dikkatini çekti.

DİZİDE BİR AYRILIK DAHA YAŞANIYOR

Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Murat Aygen, Melisa Akman, Özlem Maden, Murat Han, Erkan Biricik ve Erkan Petekkaya gibi yetenekli isimlerin bir arada yer aldığı Teşkilat dizisinde, bir ayrılık daha meydana geldi. Fakat her bölümü büyük ilgiyle izlenen dizide, bu noktada henüz yapımcılar tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

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