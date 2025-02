Teşkilat Dizisinde Bir Ayrılık Daha Yaşanıyor

TEŞKİLAT DİZİSİNDE GİDEREK YÜKSELEN TANSİYON

TRT 1 ekranlarında her hafta milyonlarca izleyiciyi bir araya getiren Teşkilat dizisi, her bölümüyle temposunu artırıyor. Yeni bölüm ile tekrar seyirci karşısına çıkan Teşkilat, nefes kesen sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitliyor. Rekortmen dizide her şey giderek karmaşık hale gelirken, gerilim yükselmeye devam ediyor.

TEŞKİLAT EKİBİNDEN AYRILIK HABERİ

Dizinin kadrosunda yer alan Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Murat Aygen, Melisa Akman, Özlem Maden, Gizem Güneş, Murat Han, Erkan Biricik ve Ekran Petekkaya gibi isimlerin bir arada bulunduğu Teşkilat dizisinden kötü bir haber gündeme geldi. Uzun süredir Kraliçe’nin kullandığı ve dizinin gizemli sırlarını sızdıran Selen Yalçındağ’ın da Teşkilat kadrosundan ayrılması bekleniyor.