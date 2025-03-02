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Teşkilat Dizisinde Büyük Bir Hata Ortaya Çıktı

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Pazar Akşamları Heyecan Yükseliyor

Pazar akşamları izleyicileri ekran başına toplayan Teşkilat dizisi, yeni bölümüyle heyecanı zirveye çıkarıyor. Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Murat Aygen, Melisa Akman, Özlem Maden, Gizem Güneş, Murat Han, Erkan Biricik ve Ekran Petekkaya’nın başrol oynadığı dizide gerilim artıyor. Özellikle önemli oyuncuların dahil olmasıyla reytinglerde gözle görülür bir yükseliş yaşanıyor.

İlginç Gelişmeler ve Sır Perdesi

Teşkilat dizisinin 130. bölümünde, Altay karakterinin Suriye’deki bir konsolosluk binasında yer alan çatışma sahneleri izleyicilere sunuldu. Ancak bu bölümün, aslında Suriye’de geçmediği gerçeği ortaya çıktı. Yayınlanan sahne, birçok izleyicinin kafasını karıştırarak yeni tartışmalara yol açtı.

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