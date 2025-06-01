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Teşkilat Dizisinde Oyuncu Değişikliği Var

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YENİ GÜNDE ÜST DÜZEY DEĞİŞİKLİKLER

Teşkilat dizisi, TRT 1 ekranlarında izleyicileri heyecanlandırarak yayına devam ediyor. Her bölümle birlikte izleyici sayısında artış yaşanırken sürpriz gelişmeler de gündeme geliyor. Dizi, Tolga Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Murat Aygen, Melisa Akman, Özlem Maden, Murat Han, Erkan Biricik ve Erkan Petekkaya gibi yetenekli oyuncuları bir araya getiriyor.

AYRILIK VE YENİ GELİŞMELER

Aybüke Pusat’ın diziden ayrılması sonrası izleyicilerin Teşkilat’ın geleceği hakkındaki merakları artıyor. Dizi, önemli bir rekora imza atarken, yakın zamanda sezon finali yapması bekleniyor. Tahminlere göre dizi, Haziran ayında kısa bir süreliğine ekranlara veda edecek. Bu süreçte, Teşkilat’a katılan sürpriz isimlerin de olması izleyiciler için heyecan verici bir gelişme.

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