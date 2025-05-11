“Teşkilat Dizisinde Yeni Gelişmeler Var”

PAZAR AKŞAMLARINDA AKSİYON DOLU ANLAR

Pazar akşamlarının reyting rekortmeni projeleri arasında yer alan Teşkilat, yeni bölümleriyle izleyiciye yine heyecan dolu anlar sunmayı başardı. Dizide Tolga Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Murat Aygen, Melisa Akman, Özlem Maden, Murat Han, Erkan Biricik ve Erkan Petekkaya gibi başarılı isimler bir araya geliyor.

SEZON FİNALİ ÖNCESİ SÜRPRİZLER

Teşkilat dizisinde sezon finali öncesi büyük sürprizler yapılmaya başlandı. Aybüke Pusat’ın diziden ayrılığı sonrasında, yeni başrol kim olacak sorusu merak ediliyor. Uzun süredir beklenen Albay Nazım karakterini kimin canlandıracağı konusunda çıkan son iddia, herkesin kafasını karıştıracak gibi duruyor. Usta oyuncu Hazım Kömürcü, Teşkilat dizisi kadrosuna katıldı.