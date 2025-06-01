Teşkilat Dizisinin Oyuncuları Değişti

TEŞKİLAT’TA SÜRPRİZ GELİŞMELER

Teşkilat dizisi, TRT 1 ekranlarında büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ederken, hikayede önemli değişimler yaşanıyor. Tolga Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Murat Aygen, Melisa Akman, Özlem Maden, Murat Han, Erkan Biricik ve Erkan Petekkaya gibi star oyuncuların yer aldığı dizinin kadrosunda dikkat çekici yenilikler ortaya çıkıyor.

AYBÜKE PUSET’İN AYRILIĞI SONRASI NELER OLDU?

Dizinin akıbeti, Aybüke Pusat’ın ayrılığı ile gündeme gelirken, seyirciler diziye dair gelişmeleri yakından takip ediyor. İşlerin nasıl şekilleneceği merak konusu olurken, Teşkilat’a katılan yeni isimler dikkat çekiyor. Haziran ayı gibi sezon finali yapması beklenen dizide, sürpriz yaz kadrosunun gelişmeleri izleyiciler üzerinde heyecan yaratıyor.