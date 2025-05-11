“Teşkilat Yeni Başrolü Hazım Kömürcü.”

TEŞKİLAT DİZİSİ HER HAFTA AÇIK FARKLA İZLENİYOR

Pazar akşamlarının reytinglerde zirveye yerleşen projeleri arasında gösterilen Teşkilat dizisi, yeni bölümünde izleyicilerine yine aksiyon dolu anlar sunmayı başarıyor. Tolga Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Murat Aygen, Melisa Akman, Özlem Maden, Murat Han, Erkan Biricik ve Erkan Petekkaya gibi tecrübeli oyuncuları bir arada bulunduran dizi, sezon finali öncesinde büyük sürprizlerle dolu olmaya başladı.

AYBÜKE PUSET’İN AYRILIĞINDAN SONRA YENİ BAŞROL MERAK EDİLİYOR

Aybüke Pusat’ın diziden ayrılmasının ardından, Teşkilat dizisinin yeni başrolü hakkında pek çok spekülasyon ileri sürülüyor. Son günlerde gündeme gelen iddialar, izleyicilerin kafasını karıştıracak nitelikte. Uzun bir zamandır tartışılan Albay Nazım karakterini kimin canlandıracağı merak konusu olurken, usta oyuncu Hazım Kömürcü, Teşkilat dizisine katılmış durumda.