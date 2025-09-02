Tesla, Ağustos’ta 2. oldu, Togg’u geçtim!

TÜRKİYE’DE OTOMOBİL PAZARINDA KAPISMA!

Türkiye’nin otomobil piyasasında büyük bir rekabet yaşanıyor. Herkes Togg ile Tesla’nın karşılaştırmasına odaklanırken, Ağustos 2025’te Tesla resmen sahneyi ele geçirdi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Ağustos 2025 verilerini yayımladı ve sonuçlar heyecan yarattı: Tesla, 8.730 adet satışla en çok satan ikinci marka oldu ve yerli gururumuz Togg’un satışlarını tam 7 kat geride bıraktı. Geçen yıla göre pazar %12,78 büyüyerek 101.650 adede ulaştı. Otomobil satışları %18,7 artarak 82.215 adete çıkarken, hafif ticari araçlar %6,77 oranında daralarak 19.435 adete indi.

TESLA, TOGG’U GEÇİYOR!

Ağustos ayında Renault, 9.561 adetle lider konumda bulunurken, Tesla hemen ardından 8.730 adetle ikinci sırayı elde etti. Fiat (5.951 adet), Hyundai (5.249 adet) ve Volkswagen (5.102 adet) markaları da takipte. Tesla’nın Model Y ve Model 3’ü Türkiye yollarında büyük bir ilgi görürken, Togg’un yerli payı %26,9’a düşerek geride kaldı. Togg’un Tesla ile arasında 7 kat fark olması üzücü olsa da, yerli üretim ruhu hala canlı tutuluyor. Tesla’nın şarj ağı ve teknolojisi öne çıkarken, Togg’un tasarımı ve yerli üretim avantajı tüketicilerin kalbine hitap ediyor.

Ağustos ayında toplam pazar, 10 yıllık ortalamalarla karşılaştırıldığında, %60 büyüme gösterdi. Otomobiller %70,6, hafif ticariler ise %26,8 oranında büyüdü. Segmente göre, C sınıfı %56 pazar payı ile liderken (366.708 adet), SUV’lar %62,8 payla (410.891 adet) ikinci sırada yer aldı. Sedanlar %22,1 (144.878 adet), hatchback’ler ise %14,2 (92.716 adet) ile aralarında yer aldı. Motor türlerinde ise önemli değişim gözlemlendi: Benzinli %46,5 (304.618 adet), hibrit %26,3 (172.366 adet), elektrikli %18,5 (120.857 adet), dizel %8 (52.253 adet) ve otogazlı %0,7 (4.319 adet) pay alıyor. Elektrikli araçlar hızla yükseliyor: 160 kW altı modeller %106,6, üstü ise %285,9 oranında artış gösterdi. Ocak-Ağustos döneminde pazar %7,24 oranında büyüyerek 817.345 adede ulaştı. Türkiye’de, yakıt fiyatlarının etkisiyle elektrikli ve hibrit araçlar rağbet görüyor.