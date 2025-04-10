Tesla Değer Kaybetti, Piyasa Düşüşte

ABD BAŞKANI TRUMP’IN YÜKSEK TARİFELERİ VE TESLA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın uygulamaya koyduğu yüksek tarifeler, küresel otomotiv sektörünü olumsuz etkilerken, Elon Musk’ın sahip olduğu Tesla da bu negatif etkilerden nasibini aldı. Trump’ın agresif ticaret politikaları ve küresel tedarik zincirlerine yönelik koyduğu tarifeler, birçok sektörü olduğu gibi otomotiv endüstrisini de derinden sarstı. Trump’ın yerli üretimi artırma çabası doğrultusunda ithal otomobil ve kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulaması, dünya otomotiv pazarında büyük endişelere yol açtı. Özellikle elektrikli araç lideri Tesla, bu süreçte ciddi bir değer kaybı yaşamaya başladı. Musk’ın, Trump’a yakın duruşu, hem kendisi hem de Tesla için hem finansal hem de itibar açısından ciddi maliyetler doğurdu. Trump’ın Çin ve diğer ülkelere uyguladığı yüksek tarifeler, oturmuş üretim yapıları Çin ve Asya’ya dayanan Tesla gibi şirketler için doğrudan maliyet artışı anlamına geliyor. Bu politikalar, Tesla’nın küresel pazardaki rekabet gücünü de zayıflatıyor.

ÜRETİM VE TESLİMATLARDA KAYIP

Tesla, 2025’in ilk çeyreğine ait araç üretimi ve teslimat verilerini bu ayın başında duyurdu. Şirket bu yılın ilk çeyreğinde 362 bin 615 araç üretirken, 2024’ün aynı döneminde üretim sayısı 433 bin 371 olarak kaydedildi. Üretimdeki düşüş ile birlikte, Tesla’nın bu yılın ilk çeyreğinde teslim ettiği araç sayısı da yıllık bazda yaklaşık yüzde 13 azalarak 336 bin 681’e geriledi. Piyasa beklentisi, şirketin teslim ettiği araç sayısının 360 bin ila 370 bin arasında olacağı yönündeydi.

HİSSE DEĞERİNDE YARIDA AZALMA

Tesla’daki bu kayıplar, üretim ve satışlardaki düşüşle birlikte şirketin hisse ve piyasa değerine de olumsuz yansıdı. Bu yılın ilk çeyreğinde Tesla hisseleri, yaklaşık yüzde 35 değer kaybı yaşadı ve 2024 sonuna ait olan değerinden oldukça uzakta kaldı. Piyasa değeri olarak bu yılın başında yaklaşık 1,37 trilyon dolar olan Tesla, ciddi bir değer kaybı sonucu 713,6 milyar dolara gerileyerek, neredeyse yarı yarıya kayıp yaşamış durumda.

PROTESTO VE BOYKOTLARLA YÜZ YÜZE

Musk’ın Trump’a yakınlığı, sadece şirketin borsa performansını değil, marka değerini de zedelemiş durumda. Tesla, Musk’ın siyasi söylem ve davranışlarından dolayı protesto ve boykotlarla karşı karşıya kaldı. Seçim kampanyası boyunca Trump’a destek veren Musk, Trump’ın yeniden başkan seçilmesiyle Hükümet Verimlilik Departmanı’nın (DOGE) başına atanmıştı. Musk’ın liderlik ettiği DOGE’nin maliyetleri düşürmek amacıyla attığı adımlar ve binlerce federal çalışanın işten çıkarılması, tartışmalara yol açtı. Son günlerde ABD’nin çeşitli bölgelerinde, Musk’ın sahibi olduğu Tesla’nın otomobil bayileri önünde gösteriler düzenlenmiş ve protestolar sırasında gözaltı olayları yaşanmıştı. Musk, bu olayların sonucunda kişisel servetinde de büyük kayıplar yaşadı; yıl başından bu yana serveti 135 milyar dolar azalarak 298 milyar dolara geriledi.