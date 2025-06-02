Tesla, Elon Musk’a Ödeme Seçenekleri Üzerinde

Tesla, CEO’su Elon Musk’ın maaşını belirlemek için zorlu bir karar sürecindedir. Wall Street Journal’a göre, 2018 yılında verilen 56 milyar dolarlık dev hisse ödülü, 2024 yılında 101 milyar dolara ulaşırken, iki kez Delaware mahkemesi tarafından iptal edildi. İptalin nedeni, yönetim kurulunun Musk’a olan bağımlılığı ve sürecin eksiklikleri. Geçen yıl S&P 500 CEO’ları arasında 0 dolar maaşla en az kazanan Musk, şimdi yeni bir ödeme paketi bekliyor. Tesla’nın işleri zayıflarken ve Musk, Trump yönetiminden uzaklaşmışken, masada üç seçenek var.

SEÇENEKLERİN İNCELEMESİ

WSJ’ye konuşan ücret danışmanlığı şirketi Johnson Associates’in genel müdürü Alan Johnson’a göre, Tesla yönetim kurulunun Musk’a iş yapması ve halefini belirlemesi için talimat vermesi gerekmekte. Johnson “Eğer kalır ve değer yaratırsan çok para kazanırsın. Ama ilgilenmez veya değer yaratmazsan kazanamazsın” diyor. Ayrıca, yönetim kurulunun büyük düşünmesi gerektiğini belirten Johnson, Musk’ın Tesla hisselerinden milyarlarca dolar kazanma potansiyelinin motivasyon sağladığını söylüyor. Musk’ın maaş yapısının daha basit tutulmasını öneren Johnson, 2018’deki opsiyon paketinin karmaşıklığının ortadan kaldırılması gerektiğini savunuyor. Bu kez piyasa performansını ya da en azından piyasa ile eşleşen bir hisse fiyatı performansını ödüllendirmenin yeterli olacağını vurguluyor.

MÜSAHAKA SİSTEMİ YARATILMASI

Bazı uzmanlar, yönetim kurulunun Musk’ın Tesla’daki hisse oranını artırma talebini karşılamak zorunda olmadığını ifade ediyor. Musk, şirketin yüzde 25’ine sahip olamazsa başka işlere yönelebileceğini açıkça belirtti. Şu anda hisselerin yaklaşık yüzde 20’si ona ait ve bu durum, ona daha fazla hareket alanı sağlıyor. Farient Advisors’ın kurucusu ve CEO’su Robin Ferracone, “Burada bir yönetici işi yapması için birine ödeme yapıyorsunuz, bu hisse oranından ayrı tutulmalı. Eğer daha fazla hisse istiyorsa, gidip alabilir” diyor. Ferracone, yönetim kurulunun Musk’a yıllarca şirkette kalırsa Tesla’nın bazı hisselerini eşleştiren bir ortak yatırım modeli oluşturabileceğini de belirtiyor.

DİĞER MODELLERDEN GÖRÜNTÜLER

2024’te en yüksek maaşı alan Axon CEO’su Rick Smith, geçen yıl aldığı 165 milyon dolarlık maaş paketinin şirketin yaklaşık 4.000 çalışanına açık bir plan çerçevesinde yapılandırıldığını ifade ediyor. Smith, bu paketin Musk’ın 2018’deki planından esinlendiğini belirtiyor. 2024 paketi, hisse fiyatı ve finansal ölçütlerden oluşan bir dizi hedefe bağlı. Hızla hisse hakkı kazanmamak için bazı kısıtlamalar mevcut. Axon çalışanları, yedi yıl boyunca maaşlarının bir kısmından feragat ederek şirket performansına yatırım yapabiliyor. Yılda 90.000 dolardan az kazananlara doğrudan hisse veriliyor. Axon, S&P 500 ortalamasına paralel bir büyüme gösterirse, CEO ve diğer çalışanlar başlangıçtaki yatırdıkları parayla eşdeğer hisseler kazanabiliyor. Daha iyi performans gösterirse, hisseler üç katına kadar yükselebiliyor. Daha kötü performansta ise daha az hisse ya da hiç hisse alamıyorlar. Smith, bu modeli başarılı bulduğunu çünkü startup’ların sağladığı büyük hisse kazançlarına karşı Axon’un rekabet gücünü artırdığını söylüyor.