Tesla Kiralama Ücretlerini Düşürdü

İNGİLİZ SÜRÜCÜLER İÇİN TESLA KİRALAMASI

İngiliz sürücüler artık bir yıl önce ödeyecekleri ücretin yarısından biraz fazlasına Tesla marka elektrikli araç kiralama imkanına sahip oluyor. Son rapora göre, Tesla, daha fazla ünite satabilmek için araç kiralama şirketlerine yüzde 40’a kadar indirimler sunmak zorunda kaldı. Bunun yanı sıra, indirimlerin İngiltere’de Tesla araçları için yeterli depolama alanı bulunmamasından kaynaklandığı ifade ediliyor.

TESLA SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ

Reuters, bu haberi henüz doğrulamamış durumda. Tesla, Reuters’ın yapmış olduğu yorum talebine anında yanıt vermedi. Tesla’nın İngiltere’deki temmuz ayı satışları, Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği’nin (SMMT) son verilerine göre yaklaşık yüzde 60 oranında bir düşüşle 987 adede gerilemiş durumda. SMMT’ye dayanan verilere göre, Temmuz ayında İngiltere’de yeni araç kayıtları yıllık bazda yaklaşık yüzde 5 oranında azalmış.

PİL ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN GELECEĞİ

Uzmanlar, pil elektrikli araçların 2025 yılında yeni kayıtların yüzde 23,8’ini oluşturacağı tahmininde bulunuyor. SMMT’nin daha önceki tahmini ise yüzde 23,5 seviyesindeydi. Bu durum, elektrikli araçların pazarındaki gelişmeleri ve gelecekteki potansiyelini göstermesi açısından önemli bir gösterge oluşturuyor.