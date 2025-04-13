Tesla Model Y Fiyatları Açıklandı

YENİ MODEL Y SATIŞLARI BAŞLADI

Son zamanlarda Tesla Model Y satışlarını durdurmuş olan Tesla, yeni kasa Model Y’lerin tanıtımının ardından Türkiye’deki satışlarına tekrar başladı. Ancak resmi siteyi ziyaret eden tüketiciler, güncel fiyatları öğrendiklerinde büyük bir şok yaşıyor. Şirket, hem eski kasa Model Y’lerin satışına devam ediyor, hem de yenilenmiş Model Y’leri sunuyor.

FİYATLARDA ŞAŞIRTAN ARTIŞ

Son fiyatlar, kesinlikle beklenmedik bir düzeyde. Geçtiğimiz dönemlerde en uygun fiyatla Tesla Model Y, 1.900 milyon TL’ye alınabiliyordu. Fakat şu anki durum, bu fiyatların çok gerisinde kalmış gibi görünüyor. Şimdi ise, söz konusu otomobilin mevcut versiyon seçeneklerine ve güncel fiyat listesine bir göz atma zamanı.