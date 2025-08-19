Tesla, Model Y L’yi Satışa Sundu

YENİ MODEL Y L’İN TANITIMI

Tesla, Çin pazarında uzun dingil mesafeli ve altı koltuklu Model Y L versiyonunu 339 bin yuan (yaklaşık 47 bin 184 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunuyor. Bu yeni versiyon, markanın en çok satan Model Y’sinin daha geniş bir varyantı olarak dikkat çekiyor. Şirketin Çin’deki sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı açıklamaya göre, bu stratejik adım, Tesla’nın Çin’deki elektrikli araç pazarındaki rekabet gücünü artırma ve geniş ailelere ya da daha fazla iç hacim arayan tüketicilere hitap etme amacını taşıyor.

MENZİL VE AĞIRLIK DETAYLARI

Model Y L, 751 kilometre menzil (CTLC) sunuyor ve boş ağırlığı 2 bin 86 kilogram olarak belirleniyor. Araçta Kore batarya üreticisi LG Energy Solution’ın lityum iyon bataryaları kullanılacak. Bu özellikler, araç içerisinde daha fazla alan sağlıyor. Özellikle Çin’deki kullanıcılar altı koltuklu SUV segmentine büyük ilgi gösteriyor.

GÜÇLÜ MOTOR YAPISI

Model Y L, çift elektrik motoruna sahip olacak. Bu motorlardan biri ön aksta 142 kilovat, diğeri ise arkada 198 kW güç üretecek. Toplamda 340 kW (456 beygir gücü) maksimum güç çıkışı sağlıyor. Bu performans, normal Long Range AWD’den daha güçlü olmasının yanı sıra facelift öncesi Model Y Performance’a da benziyor. Tesla’nın küresel satışlarındaki düşüşe ve CEO Elon Musk’ın politik olaylarına rağmen, Model Y, geçen yıl Çin’de oldukça başarılı satış performansı gösterdi. 2024 yılında yaklaşık yarım milyon adet satış gerçekleştirerek Çin’in en çok satan otomobili unvanını aldı.