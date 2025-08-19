Tesla, Model Y L’yi Satışa Sundu

TESLA, ÇİN PAZARINDA YENİ MODEL Yİ SATIŞA SUNDU

Tesla, Çin pazarında altı koltuklu ve uzun dingil mesafeli Model Y L versiyonunu 339 bin yuan (yaklaşık 47 bin 184 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa çıkardı. Bu yeni varyant, markanın popüler Model Y’sinin daha geniş bir versiyonu olarak dikkat çekiyor. Şirketin Weibo üzerindeki duyurusuna göre, bu stratejik adım, Tesla’nın Çin’deki elektrikli araç pazarındaki rekabet gücünü artırmayı ve daha geniş iç hacim arayan ailelere hitap etmeyi hedefliyor.

MENZİL VE AĞIRLIK ÖZELLİKLERİ

Model Y L, 751 km (CTLC) menzil sunuyor ve boş ağırlığı 2 bin 86 kilogram olarak belirlendi. Bu modelde, Kore merkezli batarya üreticisi LG Energy Solution’ın lityum iyon bataryaları kullanılıyor. Bu tasarım, araç içinde daha fazla alan sağlıyor. Özellikle Çinli tüketicilerin altı koltuklu SUV segmentine olan ilgisi göz önüne alındığında, bu özelliklerin önemli bir avantaj sunduğu belirtilebilir.

DÜZENEK VE MOTOR GÜCÜ

Model Y L, çift elektrik motoru ile donatılacak; ön aksta 142 kilovat, arka aksta ise 198 kW güç üretecek. Toplamda 340 kW (456 beygir gücü) maksimum güç çıkışı sağlanacak. Bu güç, normal Long Range AWD versiyonundan daha yüksek ve facelift öncesi Model Y Performance ile benzerlik gösteriyor. Tesla’nın global pazardaki zorluklarına rağmen, Model Y geçen yıl Çin’de etkileyici bir satış başarısı elde etti. 2024 yılında yaklaşık yarım milyon adedin satılması bekleniyor ve bu da fiyat avantajıyla birlikte onu Çin’in en çok satan otomobili yapıyor.