Tesla Model Y L’yi Satışa Sundu

TESLA’NIN YENİ MODEL Y L VARYANTI

Tesla, Çin pazarında uzun dingil mesafeli ve altı koltuklu Model Y L modelini 339 bin yuan (yaklaşık 47 bin 184 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sundu. Bu yeni varyant, markanın son derece rağbet gören Model Y’sinin daha geniş bir versiyonu olarak dikkat çekiyor. Şirketin Çin’deki sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı duyuru, bu stratejik adımın Tesla’nın Çin’deki elektrikli araç pazarındaki rekabet gücünü artırmayı ve daha geniş aileler ya da daha fazla iç hacim arayan kullanıcıları hedeflemeyi amaçladığını belirtiyor.

MENZİL VE AĞIRLIK ÖZELLİKLERİ

Model Y L, 751 kilometre menzil (CTLC) sunacak ve ağırlığı 2 bin 86 kilogram olarak belirlenmiş. Araçta, Kore batarya üreticisi LG Energy Solution’ın lityum iyon bataryaları kullanılacak, bu da içeride daha fazla alan sağlıyor. Çinli tüketicilerin altı koltuklu SUV segmentine olan ilgisi, bu yeni modelin rağbet görmesini destekliyor.

GÜÇ VE MOTOR ÖZELLİKLERİ

Model Y L, çift elektrik motoruna sahip. Ön aksta 142 kW, arka aksta ise 198 kW güç üretecek şekilde tasarlanmış. Bu, toplamda 340 kW (456 beygir gücü) maksimum güç çıkışı anlamına geliyor. Bu özellik, aracı normal Long Range AWD modelinden daha güçlü kılıyor ve aslında facelift öncesi Model Y Performance ile benzerlikler taşıyor. Tesla’nın global satışlarındaki düşüşe ve CEO Elon Musk’ın uyguladığı stratejilere rağmen, Model Y, geçtiğimiz yıl Çin’de oldukça yüksek bir satış performansı sergiledi ve 2024 yılında yaklaşık yarım milyon adet satarak ülkenin en çok satan otomobili olmayı başardı.