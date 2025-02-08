Tesla’nın Avrupa Satışları Hızla Düşüyor

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL DEVRİ TASARRUFLARI

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın Avrupa’daki satışları son zamanlarda dikkat çekici bir azalma yaşıyor. Bu düşüşün nedenlerinin arasında, şirketin sahibi Elon Musk’ın tartışmalı siyasi tutumları ve davranışlarının da etkili olduğuna inanılıyor. Özellikle Almanya ve Fransa gibi önemli pazarlarındaki gerilemeler, durumun ciddiyetini ortaya koyuyor.

ALMANYA’DA KAYIP BÜYÜYOR

Avrupa’nın en büyük ekonomisi ve otomobil pazarına sahip olan Almanya’da, Tesla satışları bu yılın ocak ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 59,5 azalarak 1277 olan araba satışıyla dikkat çekti. Aynı dönemde Fransa’da Tesla otomobil satışları, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 63 düşerek 1141’e geriledi. Ayrıca, Tesla satışları İtalya’da yüzde 13,4 oranında azalırken 265 otomobil satıldı. İspanya’da ise bu rakam yüzde 75’lik bir düşüş ile 269’a geriledi. İngiltere’de satışlar yılın ilk ayında sadece yüzde 7 azalma göstererek 1458 olarak kaydedildi. Diğer Avrupa ülkelerindeki sonuçlar da oldukça olumsuz; İsveç’te yüzde 44 azalarak 405’e inerken, Norveç’te yüzde 38 gerileyerek 689’a düştü. Hollanda’da satışlar yüzde 42,5 azalışla 926’ya, Belçika’da yüzde 44,8 düşerek 1008’e, Danimarka’da yüzde 40,9’luk bir gerileme ile 451’e ve Portekiz’de ise yüzde 31 azalarak 380’e kadar indi.