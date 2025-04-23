Tesla’nın Net Karı Yüzde 71 Düştü

TESLA’NIN 2025 İLK ÇEYREK BİLANÇOSU AÇIKLANDI

Tesla, 2025’in ocak-mart dönemine ait finansal sonuçlarını duyurdu. Şirket, bu çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre gelirinin yüzde 9 azalarak 19,3 milyar dolara düştüğünü bildirdi. Tesla, 2024’ün ilk çeyreğinde 21,3 milyar dolar gelir sağlamıştı.

ŞİRKETİN KARINDA GÖRÜLEN DÜŞÜŞ

Tesla’nın net karı, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71 gerileyerek 409 milyon dolara düştü. Geçen yılın aynı çeyreğinde bu rakam 1,39 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Ayrıca, Tesla’nın hisse başına karı bu yılın ilk çeyreğinde 12 sente gerileyerek 41 sentten 12 sente düştü. Bu durumu değerlendirirken şirketin gelir ve karının piyasa beklentilerinin altında kaldığı belirtildi.

ÜRETİM VE TESLİMATTAKİ AZALMA

2025’in ilk çeyreğinde Tesla, küresel çapta 362 bin 615 otomobil üretirken, 336 bin 681 aracını teslim etti. Şirketin araç üretimi bu dönemde yıllık bazda yüzde 16,3 düşüş gösterirken, teslimat sayısı da yaklaşık yüzde 13 azaldı. Tesla, otomotiv ve enerji sektörlerindeki belirsizliğin, sürekli gelişen ticaret politikasının şirketin tedarik zinciri ve maliyet yapısını olumsuz etkilediğinin altını çizdi. Ayrıca, bu durumun, değişen siyasi duyarlılıkla birlikte, kısa vadede ürünlere yönelik talep üzerinde önemli bir etki yaratabileceği ifade edildi.

MUSK’IN SİYASİ EYLEMLERİNİN ETKİLERİ

Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla, ABD Başkanı Donald Trump döneminde aktif rol alan Musk’ın siyasi eylemleri sebebiyle protestolar ve boykotlarla karşılaşmıştı. Musk, Trump’a seçim kampanyası sırasında destek vermiş ve ardından Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) başına getirilmişti. DOGE’nin maliyetleri azaltma hedefi ve binlerce federal çalışanın işten çıkarılması tartışmalara yol açmıştı. ABD’nin bazı bölgelerinde Tesla’nın bayileri önünde gösteriler yapılmış, bu protestolar sırasında bazı kişilerin gözaltına alındığı bildirilmişti. Trump, Musk’a desteğini göstermek amacıyla Tesla araçları satın almıştı.

TESLA HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

5 Kasım 2024 tarihinde düzenlenen başkanlık seçimlerinde Trump’ın zaferinin ardından Tesla’nın popülaritesi azalmıştı. Trump’ın seçimler sonrasında kazandığı destekle birlikte Tesla’nın hisseleri, yıl başından beri yüzde 41 değer kaybetmiş durumda.