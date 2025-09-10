Tesla Sahiplerine Müjde: Şarj Kolaylığı Sağlıyor!

FARKLI ŞARJ İSTASYONLARINA ERİŞİMDE YENİ DÖNEM

Elektrikli araç kullanıcılarının karşılaştığı en büyük zorluklardan biri olan çeşitli şarj istasyonları için farklı uygulamalar kullanma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Tesla, yeni platformu MultiPass ile bu sorun için köklü bir çözüm sunuyor. Bu sistem sayesinde sürücüler, yalnızca Tesla’nın Supercharger ağına değil, aynı zamanda üçüncü taraf şarj istasyonlarına da doğrudan Tesla hesapları üzerinden ulaşabiliyor.

YENİ SİSTEM HOLLANDADA DEVREYE GİRİYOR

MultiPass sistemi şu an için sadece Hollanda’da faaliyete başladı. Tesla, bu özelliğin yakın zamanda Avrupa’nın diğer ülkelerine de yayılacağını bildirdi. Bu yeni sistem ile birlikte, elektrikli araç sahipleri artık farklı şarj sağlayıcılarına ait uygulamaları indirmek, ayrı üyelikler oluşturmak veya kart bilgisi girmek zorunda kalmayacak. Kullanıcılar, tüm şarj işlemlerini tek bir ekran üzerinden kolayca yönetebiliyor.

KAPSAMLI BİR ŞARJ AĞI

Platform, geniş bir şarj istasyonu ağı ile entegre çalışıyor ve sürücülere Avrupa genelinde 1.000’den fazla şarj sağlayıcısına erişim sağlıyor. MultiPass için herhangi bir ek kayıt işlemi gerekmezken, tüm Tesla sahipleri otomatik olarak bu sisteme dahil oluyor. Yapmaları gereken tek şey, bu özelliği uygulama üzerinden aktif hale getirmek. Bu yenilik, uzun yolculuklarda şarj bulma sürecini kolaylaştırarak, elektrikli araç ekosisteminde büyük bir rahatlık sunuyor.